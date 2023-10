Csempészcigaretta, hamis márkajelzésű ruhák, cipők, ismeretlen eredetű alkohol lapult azokban a dobozokban, amiket a pénzügyőrök egy olasz teherautóban találtak. A nemrég az M7-es autópálya balatonlellei pihenőhelyénél végrehajtott pénzügyőri ellenőrzésről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóság adott ki tájékoztatást. Eszerint a Romániából érkező és Franciaországba, valamit Olaszországba csomagokat szállító olasz rendszámú teherautó rakterén átvizsgálásakor egymás hegyén-hátán hánykolódó, felcímkézett, leragasztott dobozokat találtak. Ezek tüzetes ellenőrzésekor magyar zárjegy nélküli cigaretta, ismeretlen eredetű alkoholos ital, valamint 144 darab, különféle márkajelzésű _ Burberry, Gucci, Versace, Dsquared2 _ póló és cipő került elő. A ruhákról a márkák jogosulti képviselői megállapították, hogy hamisak, és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hozták forgalomba.

A járőrök a hamis termékeket, a cigarettát és az alkoholt is lefoglalták. Jövedéki törvénysértés, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A védjegyek tulajdonosainak csaknem ötmillió forint vagyoni kárt okoztak hamis termékek, amelyek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek, fogalmazott az adóhatóság közleménye.