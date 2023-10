Nem tör többé borsot a pénzügyőrök orra alá az a baranyai férfi, akit a pénzügyőrök ismét rács mögé juttattak, ezúttal már visszaesőként. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a korábban illegális dohánykereskedésért elítélt férfi letöltött börtönbüntetéséből szabadulva ott folytatta, ahol bevonulásakor abbahagyta. A pénzügyőrök néhány nappal ezelőtt forrónyomos akcióban vetettek véget bűnözői karrierjének.

A NAV bűnügyi szakterületének évek óta „visszatérő vendége” volt a baranyai férfi, akinek letartóztatását a napokban rendelte el a Pécsi Járásbíróság. Az érett korú, jócskán normakerülő előélettel rendelkező férfi korábban több bűncselekmény elkövetése miatt eddig is éveket töltött börtönben, ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy szabadulása után ismét belevesse magát az illegális dohányüzletbe. A pénzügyőrök az elmúlt években már többször is rajtaütöttek. Először 2021 nyarán fogták meg Szigetváron, 80 kilogramm fogyasztási dohánnyal. Nem okult a történtekből, sőt emelte a tétet, így 2021 novemberében már 430 kilogramm vágott dohányt, valamint 86 ezer szál adózatlan, zárjegy nélküli, külföldi cigarettát foglaltak le tőle Pécsett. Ez sem számított, mert 2022 decemberében egy pécsi iparterületi garázsban a pénzügyőröi razzia alkalmával újabb 3000 csomag cigit és bő két mázsa dohányt pakoltak ki autójából. A férfi 2021-2023 közötti ügyei - az elkövetett bűncselekmények miatt - a Pécsi Járásbíróság elé kerültek, azok kapcsán 3 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre ítélték első fokon.

A bírói ítélet sem jelentett számára visszatartó erőt, folytatta az illegális kereskedelmet, amelyet néhány nappal ezelőtt szakítottak meg az egyenruhások, ezúttal Szofi, a cigarettakereső kutya érzékeny szaglása segítségével. A magát sérthetetlennek gondoló férfi birtokában egy komlói közúti ellenőrzésen újabb 150 kilogramm vágott dohányt találtak. Nemhogy az adózatlan dohánnyal, de semmilyen körülmények között nem tartózkodhatott volna ott, mivel a bíróság korlátozó intézkedésének értelmében lakhelyét sem hagyhatta volna el.

A cigicsempész a bűntények elkövetéséhez előszeretettel használt nagy teljesítményű luxuskocsikat. Hol egy Porsche Panamerával, máskor felturbózott A6-os Audival száguldozott, olykor a pénzügyőrök elől. Többször előfordult, hogy a hatósági jelzéseket figyelmen kívül hagyva kivonta magát a közúti ellenőrzés alól, és nagy sebességgel elmenekült munkatársaink elől, veszélybe sodorva a hatóság és vétlen állampolgárok testi épségét.

A két év leforgása alatt négy alkalommal tetten ért elkövető összesen 870 kilogramm jövedéki terméknek minősülő finomra vágott dohányt és 8000 csomag cigarettát birtokolt, amelyek együttes elkövetéskori piaci értéke elérte az 50 millió forintot. A lefoglalt termékeket kivétel nélkül elkobozták.

Több körülmény is arra utalt, hogy mindvégig tudatában volt cselekményei súlyának és esetleges következményeinek. Az elfogásakor a gépkocsijában talált komplett „túlélőcsomagból” kikövetkeztethető, hogy felkészült arra, ha egy esetleges menekülést követően bujkálnia kell.

A pénzügyőrök előtt nem maradt rejtve a tisztasági csomagban, a gyógyszerek közé eldugott „börtöntelefon” sem, amit két alkalommal is megtaláltak nála. Ezt vélhetően a fogdába, majd később a börtönbe akarta becsempészni. A minitelefon mérete beszédes: a készülék mindössze 13 gramm súlyú és egy fém 200 forintosnál alig nagyobb méretű.

Ezúttal már nem volt menekvés, a Pécsi Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását, jelenleg pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás.