Szexuális kényszerítés bűntettében marasztalta el a bíróság szerdán azt az idős férfit, aki a szomszédjában élő kamasz lányt zaklatta otromba módon.

A 63 éves, Keszthely környékén élő, büntetlen előlétű férfi 2022. július 27-én 13 óra körül ismerőse házának hátsó kertjéből figyelt fel a szomszédban bérlőként lakó család 15 éves lányára, aki a veteményeskertben paradicsomot szedett. Mivel a férfi korábban is dolgozott itt, ismerte a szomszédos házban 2019 óta bérlőként élő családot, így a lányt is. A két ingatlant a kertek között kapu kötötte össze, itt ment át a férfi a kislányhoz, és beszélgetni kezdett vele, közben megölelte, azt mondta neki, hogy „minden egyes alkalommal aranyosabb”. A beszélgetés közben a férfi váratlanul megfogta a lány mellét, amitől a kamasz megrémült, igyekezett gyorsan elhagyni a kertet. A férfi azonban a kertkapuban állva megvárta, míg a lány elindul a ház felé, majd eléje állt, és amikor a kislány megpróbálta őt félretolni és elmenni mellette, megragadta a karját, visszahúzta magához, ezután a pólója alá nyúlt, melltartón keresztül megfogta a mellét. A kamasz ki akarta szabadítani a kezét a szorításból, a férfi azonban ekkor a melltartót is megpróbálta felhúzni rajta. Végül a lány kiszabadult szorult helyzetéből, majd zaklatott állapotban befutott a lakásba és értesítette a hozzátartozóit.

A zalaegerszegi törvényszék közlése szerint a Keszthelyi Járásbíróság a történteket elismerő, a bűnösségét beismerő és a tárgyaláshoz való jogáról lemondó férfit bűnösnek mondta ki szexuális kényszerítés bűntettében. Ezért őt - az ügyészi indítvánnyal egyezően - jogerősen 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől eltiltotta, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.