Újabb és újabb cégekhez "vándoroltak" a dolgozók, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszere kiszűrte a trükkös módszert. Az adóhatóság közlése szerint azonnal jelezte, hogy rövid időn belül tömegesen átjelentették a munkavállalókat újabb és újabb cégekhez. Az Online Számlarendszer adatai szerint a vállalkozás intézményi takarításról számlázott félmilliárd forint értékben hat cégnek. A munkavállalókat minimálbéren foglalkoztatták, és miközben mindannyian folyamatosan ugyanott dolgoztak, félévente változott a munkáltatójuk. A dolgozóktól levont jövedelemadót, járulékot nem fizették be, a szolgáltatások áfáját nem vallották és nem fizették be. Az adóhivatal kockázatelemzési rendszere jelezte a tömeges átjelentéseket. A NAV a fiktív számlák miatt áfaellenőrzést indított, a hatóság felhívására az ellenőrzött cég semmilyen iratot nem adott át, a kérdésekre nem válaszolt. A megkeresett bankok válaszai alapján a haszonhúzók készpénzben, automatákból vették fel a bevétel jelentős részét. A revízió a számlát befogadó cégek képviselőit is nyilatkoztatta. Ezek és a rendszeradatok alapján a NAV 132 millió forint adóhiányt, 66 millió forint adóbírságot, 16 millió forint késedelmi pótlékot állapított meg. A NAV büntetőeljárást folytat a fiktív számlát kiállító társaság és az azt befogadó cégek vezetőivel szemben.