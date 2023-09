A méhek tartása miatt mérgesedett el a szomszédi viszony egy Nagykapornak közeli kistelepülésen két férfi férfi között. A hosszabb ideje állandósult vitához az vezetett, hogy egyikük a területén méheket tart, ami a szomszédja szerint nem felel meg az előírásoknak, ráadásul a méhek veszélyeztetik az ő és családja egészségét, életét, a rovarok miatt már saját udvarukon sem tudnak tartózkodni. A szomszéd több hatósághoz és az illetékes jegyzőhöz is fordult, azonban haragosát a méhek tartásáért nem marasztalták el, emiatt egyre inkább elfajultak köztük a viták és veszekedések. Ez történt 2022. május 17-én este is, amikor hét óra tájt a szomszéd megjelent a méhésznél és számon akarta kérni az éppen távozóban lévő férfit a méhek tartása miatt. A megszólított azonban nem kívánt veszekedésbe keveredni, ezért a területét elhagyta, és az út mentén parkoló személygépkocsijába beszállt, becsukta az ajtót, amit a feldühödött szomszéd próbált kinyitni, de a sofőrnek még sikerült a központi zárt használva ezt megakadályozni. Ezt követően a dühös szomszéd tovább hangoskodott, szidalmazta a méhészt, majd két alkalommal, nagyobb erővel, ököllel beleütött a gépkocsi sofőr oldali ajtó üvegébe, de nem okozott ezzel kárt. Ez után próbálta azt is megakadályozni, hogy az autó elinduljon, ám a sofőr a másik irányba elhajtott, mire a dühös férfi a gépkocsi után futott egészen a buszmegállóig, ahol egy falubelije feltartóztatta.

A főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit a büntetőeljárásról tájékoztatva közölte, a Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfit erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartása miatt garázdaság elkövetésével vádolta meg.