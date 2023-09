A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint egyszerre 28 helyszínen csaptak le a MERKUR kommandósai és a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói a bűnszervezet tagjaira. A gyanúsítottak elfogása mellett a bűnös módon szerzett vagyontárgyaikat is összegyűjtötték, ide értve a közel 420 millió forintot érő kriptovalutát.

A bűnszervezet tagjai az Európai Unió több tagállamából nettó áron szereztek be okostelefonokat, tableteket, napelemeket és egyéb elektronikai eszközöket. Párhavonta cserélt, strómanok vezette “bukócégek” beiktatásával kerülték el a termékimport utáni áfa megfizetését, így kedvező áron tudták az elektronikai eszközöket értékesíteni a különböző nagykereskedéseknek és viszonteladóknak.

Az EU-ból importált infokommunikációs eszközök fiktív számlázási láncolaton keresztül történő értékesítésével, több mint 3 milliárd forint áfa befizetését spórolták meg. A bűnszervezet vezetője az ily módon szerzett vagyonát kriptovalutába, valamint annak kereskedelmével foglalkozó weboldalba, és nagy teljesítményű, kriptobányászatra használt számítógépbe fektette, de jutott pénze többféle, általa rendszeresen fogyasztott kábítószer vásárlására is.

A NAV nyomozói titkos szolgálati módszerekkel és eszközökkel már régóta követték a komplett elkövetői kör ügyleteit, a precíz felderítőmunka készítette elő a hatósági fellépést. A nyugat-dunántúli nyomozók egy nap alatt 28 helyszínen csaptak le, a bűnszervezet vezetőjét a NAV MERKUR bevetési egysége fogta el. A különleges egység dinamikus és ellentmondást nem tűrő intézkedésére azért volt szükség, hogy a későbbi gyanúsított ne tudja a birtokukban lévő kriptovalutát megsemmisíteni, elrejteni, valamiképp megakadályozni a lefoglalását. A pénzügyőrök a speciális szaktudással rendelkező bűnügyi és IT munkatársaik segítségével a helyszíneken felkutatták a fizikai és virtuális kriptovaluta-pénztárcákat, majd az azokon tárolt többféle, összesen 1 millió amerikai dollárt, azaz közel 420 millió forintot érő kriptovalutát a NAV külön erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezve foglalták le. A fináncok a virtuális bankók mellett napelempaneleket és hozzájuk tartozó invertereket, gépjárműveket, készpénzt foglaltak le a bűnbandától, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, félmilliárd forintot meghaladó értékben.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozásban a pénzügyőrök a bűnszervezet két tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság a napokban elrendelte letartóztatásukat. Harmadik társukat közvetlen Tunéziából hazajövet, rögtön a repülőétéren fogták el. Azóta a bíróság őt is letartóztatta.