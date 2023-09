1990 szeptemberének első napján egy 22 éves, megszeppent, ugyanakkor a tűzoltói pálya iránt elhivatott fiatalember lépte át a zalaegerszegi tűzoltóság küszöbét. Azóta 33 év telt el, és az először még félénk ifjúból egy rutinos, segítőkész tűzoltó vált Szekeres Péter tűzoltó főtörzsőrmester, aki az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan, Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminiszterének előterjesztésére, a Magyar Bronz Érdemkereszt Magyar Köztársasági Elnöki kitüntetését vehette át Novák Katalin köztársasági elnöktől.

Szekeres Péter 1968-ban született Zalaegerszegen. Édesanyja két testvére is tűzoltó volt, akik sikeresen ültették be a hivatás iránti szeretet bogarát Péter fülébe. Míg a gyerekeknek az iskolában, addig a főtörzsőrmesternek már a beavatkozások miatt csengettek be szeptember elsején, jó három évtizeddel ezelőtt: beosztott tűzoltó lett a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóságon.

Nyolc évig így teltek a napok a laktanyában, majd előbb tartalék gépjárművezetőként, 2000-től pedig folyamatosan, kinevezett gépjárművezetőként látja el szolgálati feladatait. Társai és elöljárói szerint is kiemelkedő vezetéstechnikai érzékkel, gyakorlattal rendelkezik, a rábízott járműveket pontosan és megbízhatóan kezeli, vezeti. Mondhatni, nincs olyan vas, amit ne tudna megfelelően gardírozni: a nehézgépkezelői jogosítvány megszerzése után típusvizsgát tett tűzoltódarura, IFA – és többféle Mercedes-Benz gépjárműfecskendőre, erdőszerre és kis műszaki mentőszerre. A sorból legutóbb természetesen a Rába R16 fecskendő sem maradhatott ki.

A hosszú évek alatt mindenféle káresetből sokat látott, tűzoltó esküjéhez hűen rengeteg esetben segített a rászorulóknak tűzesetnél és műszaki mentéseknél egyaránt. A megszámlálhatatlan esetek közül azért sikerült felidézni olyanokat, amire büszke, hogy ott volt és segíthetett: ilyen volt a Heraklith-üzem tüze, a zalaszentmihályi asztalosüzem lángba borulása, és egy zalaegerszegi, komoly munkát adó társasháztűz.

A szolgálatban tanúsított helytállása alapján hét alkalommal részesült vezetői dicséretben, 2011-ben pedig miniszteri elismerésben is. Életvidám természetével színes egyénisége a zalaegerszegi tűzoltóéletnek, és főleg a „B” szolgálati csoportnak. Társai és elöljárói is jó humorú, lojális, kreatív és tisztelettudó embernek ismerik, aki szakmai tapasztalatával és elhivatottságával segíti a fiatalabb kollégákat. Persze volt kitől tanulnia: mint mondta, sok szolgálatparancsnok alatt dolgozott, akikre mindig felnézett. Külön kiemelte Sipos Péter tűzoltó őrnagyot, aki nagyban segítette beilleszkedését 1990-ben.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

Szekeres Péter tűzoltó főtörzsőrmester 1994-ben nősült, azóta három fiúgyermek boldog édesapja. Sőt! 2022-ben nagypapa lett, és szabadidejét leginkább kislány unokájával tölti, ugyanakkor továbbra is hódol hobbijainak, a zenehallgatásnak és az olvasásnak is.

Hogy mi motiválja 33 év után is? Nincs annál nemesebb dolog, ha segíthetünk másokon – mondja. Amikor elindulunk egy kárhelyre, mindenkiben ez dolgozik, a segítségnyújtás. Segíteni akarunk. Ez a legerősebb motiváció.

