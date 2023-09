Fellebbezést követően az ügyben kedden született jogerős ítélet. Ennek előzménye, hogy 1981-ben született keszthelyi Sz. Vilmos 2016 augusztusától került szorosabb kapcsolatba gyerekkori nőismerősével, akit anyagilag is támogatott, besegített a kedvese korábbi kapcsolatából született két gyermek ellátásába is. A pár 2020 májusában Várvölgyre költözött, azonban a kapcsolat az év végére már megromlott. A nő másik férfival is szerelmi viszonyt kezdett , amiről élettársa is tudomást szerzett. Ezen gyakran vitatkoztak ezért az asszony 2021. februárban a faluban másik házba költözött gyermekeivel, de a veszekedésekkel tarkított kapcsolatát élettársával nem szakította meg, néha visszatért hozzá, miközben viszonya megmaradt a másik férfival is. Ilyen előzmények után 2021. július 15-én este Sz. Vilmos elindult motorral a nő várvölgyi házához, ahol megpillantotta a másik férfi gépkocsiját. Csalódottan és ingerülten hazatért, pálinkát ivott, küldött néhány üzenetet az asszonynak, amire választ nem kapott, emiatt nem tudott megnyugodni. Hajnali egy óra után 21 centis pengéjű konyhai késsel a kezében indult el a nőhöz, hogy számon kérje. A házban már aludtak, amikor a feldühödött férfi rájuk rúgta a bejárati ajtót, és késsel támadt az élettársa mellett fekvő férfira, akit fején, a vállán, a felsőtestén, a bal karján és a nyakán többször megszúrt. Olyan erővel, hogy a kés pengéje eltörött, 25 mm-es darabja a megtámadott nyakában maradt. A dulakodásba a nő is bekapcsolódott, és új párja védelmében nekirontott élettársának, aki ekkor őt is próbálta megszúrni. Az összecsapás a lakáson kívül is folytatódott, a szomszédokhoz bemenekülő nőt támadója követte, megütötte próbálta megszúrni, hajánál fogva húzta, miközben megöléssel fenyegette. Ehhez azonban már nem volt meg a kése, ezért kutatni kezdett, az egyik fiókból húsklopfolót vett magához. Ez viszont alkalmat adott a nőnek a menekülésre, gyermekeivel és a másik férfival autóba ültek, de támadójuk a hátsó ülésre bepattant mögéjük és ütni kezdte vetélytársát, majd a nő ellen fordult. Végül sikerült felülkerekedni a támadón, mert sérülései ellenére ellenfele kirántotta az autóból és az asszony segítségével földre teperte. A férfit Sz. Vilmos 13 alkalommal szúrta meg, közvetlen életveszélyt, valamint maradandó fogyatékosságot okozó sérülést is okozva, s hogy nem következett be halál, a megtámadott védekezésének, az időben megkezdett orvosi ellátásnak, valamint a szerencsés véletlennek tudható be. A nő sérülései külön-külön és összességükben is 8 napon belül gyógyulónak minősültek.

Első fokon Sz. Vilmost több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt marasztalták el júniusban az egerszegi törvényszéken, és 17 év fegyházbüntetéssel sújtották azzal, hogy feltételesen nem bocsátható szabadlábra. A szabadságvesztés mellett 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezték 843 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.

A fellebbezések folytán az ügyben másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla kedden az Sz. Vilmossal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést 14 évre enyhítette, egyebekben a törvényszék ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.