A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága közlése szerint a pénzügyőrök használtruha-üzlet portékáit vették szemügyre Debrecenben, és többrendbeli jogsértést tapasztalatak, emiatt büntetőeljárást is indítottak. A turkálóban a használt ruhák közé keverve, új, népszerű márkajelzésű _ Nike, Adidas, Hugo Boss, Tommy Hilfiger és hasonló _ cipőket, pulóvereket, fehérneműket, zoknikat és papucsokat találtak a pénzügyőrök. Az üzlet tulajdonosa arról számolt be, hogy a portékákat egy ismert internetes közösségi oldalon vásárolta nagyobb mennyiségben, kedvező áron. Hozzátette: tisztában volt azzal, hogy a termékek nem eredetiek. A kínálatot a márkák jogosulti képviselői is megvizsgálták, és megállapították, hogy hamisak és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül próbálták meg értékesíteni. A járőrök a közel hatszáz ruhadarabot és lábbelit lefoglalták. A kereskedelmi forgalomba hozott holmikkal, mintegy kétmillió forint vagyoni hátrányt okoztak a jogtulajdonosoknak, ezért iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak.

Népszerű, de hamis portékákat találtak a pénzügyőrök

Fotó: NAV