Három nő csapott össze a nyílt utcán, egyikük férje elégtételt vett a sérelemért, hamarosan bíróság dönthet az ügyben.

A nemrég vádemelésig jutott büntetőeljárás részleteiről dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. E szerint az erőszakos tette miatt vádlottá lett 62 éves férfi felesége 2023. május 31-én kora délután Lentiben, a Templom téren féltékenységi okból szóváltásba, majd hajtépéssel és rugdosással járó konfliktusba került egy nővel és annak lányával. A férj délután négy óra körül értesült felesége bántalmazásáról, amitől indulatba jött, majd feleségével együtt a "vetélytárs" és lánya keresésére indult, akiket a Templom tér melletti parkban talált meg ismerősük társaságában. A 62 éves férfi odaérve kérdőre vonta felesége bántalmazása miatt a padon ülő nőt, aki erre szidalmazni és sértegetni kezdte őt és a párját. A férfi a vita hevében a másik nőt megöléssel fenyegette, egyik kezét hátracsavarta, ököllel a fején többször megütötte. Miután áldozata az ütésektől a földre esett, a férfi tovább ütlegelte és többször megrúgta, a haját is megtépte. A megtámadott ismerőse a földre került áldozat védelmére kelt, a nekivadult férfi azonban az ő kezét is megragadta, majd őt is és a megvert nő lányát is megöléssel fenyegette. Erre a lány elfutott és rendőrök segítséget kérte, akik az eszméletlen, súlyos sérüléseket szenvedett nőhöz mentőt hívtak. A nők közti verekedés miatt külön büntetőeljárás indult.

A Lenti Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben, és büntetésként végrehajtásában felfüggesztett, börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta.