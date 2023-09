A biztonságról szólt a hét utolsó tanítási napja a zalaegerszegi Alsóerdei Sport- és Szabadidő Központban. Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége idén is megrendezte a biztonság hetét szeptember 18-22. között. A kampányhoz csatlakozva a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken tartott baleset-megelőzési programot 300 általános és középiskolás diák részvételével. Az eseménnyel a fiatalokat a szabályos közlekedésre kívánták nevelni, felhívni a figyelmüket a lehetséges kockázatokra, a balesetek megelőzésére. Ehhez a diákok hét állomáson teljesíthettek játékos elméleti és gyakorlati feladatokat, egyebek mellett megtapasztalhatták a biztonsági öv hasznosságát, gyakorolhattak a KRESZ-pályán, kipróbálhatták az újraélesztést is, de még a tűzoltást is.