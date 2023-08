Tömegével takarítják be termésüket a dohánytermelők, ezt ellenőrizték a pénzügyőrök, amikor több magánszemélyt is lopáson kaptak a szabolcs-szatmári földeken. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a NAV munkatársai épp a termőterületeket ellenőrizték, amikor zsákot cipelő emberre lettek figyelmesek egy legelőnél. A kilógó zöld levelekből azonnal látták, hogy azok a dohányföldről származnak. Hazáig kísérték a lopáson tetten ért szépkorú asszonyt. Lakásán kiderült, hogy nemcsak egyszeri botlás lehetett, hanem gyakorlott illegális gyűjtögetésről van szó. A padláson tetőlécekre fűzve szárította a betakarított leveleket, amiket aztán a hálószobában és a fatárolóban dolgozott fel. Több mint kétszáz kiló dohánylevél került elő a lakásból. Alig néhány nappal később a rendőrség hívta fel a pénzügyőrök figyelmét egy újabb „dohányföldi csemegézőre”. A 26 éves férfi már dohányfeldolgozási technikát is alkalmazott, az illegális alapanyagok felhalmozása mellett dohányvágó állványt, fóliázó gépet, mérleget, és még darálót is találtak a házában. Nyolcvannégy kiló fogyasztási dohányt és több mint nyolcvan kiló dohánylevelet találtak az egyenruhások.

A járőrök a dohánytermékeket lefoglalták, a tetteseknek a lopás mellett jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt is felelniük kell. A tájékoztató arra is felhívja a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vet regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. Dohánylevél napszámos munka ellenértékeként sem adható át az idénymunkásoknak.