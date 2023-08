Volt munkatársa adataival kötött előfizetést két alkalommal is egy 37 éves garéi férfi, hamarosan bíróság dönt az ügyében. A nemrég vádemelésig jutott büntetőeljárásról a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter adott ki tájékoztatást. E szerint a baranyai Garéban élő férfi 2022 februárjában két alkalommal is online kötött előfizetői szerződést az egyik telefonszolgáltatónál, úgy hogy a szerződéskötéshez volt kollégája személyes adatait használta fel annak tudta és beleegyezése nélkül. A vádlott egyéves hűségidőt is vállalt a tarifacsomagokra, majd a telefonszámokat használta, azonban a díjait nem fizette meg, így a szolgáltatónak közel 100 ezer forint kárt okozott.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség személyes adattal visszaélés és csalás vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, és elzárás büntetés mellett pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.