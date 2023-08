Szabálysértési- és büntetőeljárás is indult az ellen az 54 éves nő ellen, aki hamis ruhákat akart eladni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága közlése szerint a pénzügyőrök Somogyban, a szántódi piacon vették alaposan szemügyre az árus világmárkák utánzatától roskadozott standját. Puma feliratú pólókat, zoknikat, Adidas márkajelzésű cipőket, melegítőket, Calvin Klein rövidnadrágokat, és még Nike-nak látszó cipőket és gyermekmelegítőket is kínált a magyar asszony, amikor az egyenruhások megjelentek. A népszerű termékek silány minőségén látszott, hogy gyenge utánzatok. A kereskedő a pénzügyőrök kérdéseire úgy felelt, hogy portékáit Szabadkán vásárolta. A kínálatot a védjegyek jogosulti képviselői is megvizsgálták, majd megállapították, hogy hamisak és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A járőrök a több mint kétmillió forint értékű árut lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást.

Fotó: NAV