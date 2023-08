Kábítószer termesztéséhez interneten vásárolt kannabiszmagokat egy cserszegtomaji férfi, a postai ellenőrzésen azonban az első küldemény fennakadt. Nem adta fel, a második próbálkozásnak rendőrök vetettek véget.

A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást.

E szerint az ügyben vádlottá lett 48 éves cserszegtomaji férfi 2022 októberében azzal a céllal, hogy otthonában kábítószert termesszen, interneten Hollandiából kannabiszmagokat rendelt postai kézbesítéssel. A 20 darab mag postai küldeményben 2022. október 27-én megérkezett Magyarországra, ám a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a NAV munkatársai ellenőrzésre kiválasztották és visszatartották a csomagot.

Mint kiderült, a 20 mag mindegyike a kendernövény (Cannabis sativa L.) makktermése, ép és érett, ezért szaporításra alkalmasak, belőlük megfelelő körülmények között legalább 18 tő növény lett volna nevelhető. Miután a megrendelt kannabiszmagokat lefoglalták, 2022. december elején a férfi ismételten hasonló mennyiségű kannabiszmagot rendelt, hogy saját fogyasztásra termesszen kábítószert. A magok ezúttal is postai úton indultak útnak, meg is érkeztek a cserszegtomaji férfihoz, aki cserepekbe ültette azokat és hálószobája egyik szekrényben helyezte el, ahol lámpák segítségével a megfelelő fényt is biztosított a növények fejlődéséhez. A magokból összesen 13 palánta kelt ki, ezeket azonban a hatóságok a férfi lakásán lefoglalták.

A Keszthelyi Járási Ügyészség kábítószer birtoklás bűntette miatt emelt vádat nemrég a férfivel szemben.