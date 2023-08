Kigyulladt egy lakóházi melléképület Lovászi településen, a Hegyalja utcában, vasárnap 19 óra tájban. - tájékoztat a Katasztrófavédelem applikációja, a VÉSZ. Most is dolgoznak az egységek.

Az épületben méhészeti eszközöket tároltak. A lenti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A munkát egy lenti vízszállító is segítette. Az egységek megkezdték a tűzzel érintett épületben az utómunkálatokat.

(Forrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/modules/vesz/esemeny/61194)