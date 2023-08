Hamis autódiagnosztikai eszközöket és szoftvereket találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy zalai autószervizben. Az estről a NAV Bevetési Igazgatósága adott ki tájékoztatást. E szerint a pénzügyőrök rendszeresen ellenőrzik, hogy az autószervizek jogtiszta szoftverekkel dolgoznak-e. Ilyen alkalommal bukott bele egy Zala vármegyei autószerviz, amelyet az egyenruhások együtt ellenőriztek a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonvédelmi Szakmai Egyesülete (JAF) munkatársaival. Több olyan laptopot találtak, melyekre illegális szoftvereket telepítettek, valamint a műhelyből ismeretlen eredetű autódiagnosztikai eszközök is előkerültek. A cég tulajdonosa a szoftverek jogosulatlan használatával, a hamis eszközökkel és árukkal húszmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, ezért a pénzügyőrök az illegális termékeket lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a kétes eredetű eszközökkel, szoftverekkel nen csupán önmagát veszélyezteti hazsnálója, hanem másokat is bajba sodorhat. A hamisított autódiagnosztikai eszközök ellenőrizetlen pontosságuk, esetleges értéktorzításuk miatt a járműveknél téves beállításokhoz vezethet, így alkalmazásuk közvetve a közlekedésbiztonságra is fokozott kockázatot jelenthet!

Hamis volt az eszköz

Fotó: NAV