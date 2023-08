Közlekedési tábla kihelyezése közben sérült meg elektromos kábel kedden délelőtt 10 óra tájt Zalaegerszegen a Kovács Károly téren, emiatt több helyen is szünetelt az áramszolgáltatás a belvárosban. Információink szerint a Kosztolányi utca kétirányúsításához kapcsolódóan helyeztek ki közlekedési táblát a tér nyugati oldalán. Ehhez az egyik munkás a táblát tartó oszlop számára mélyítette a furatot a talajba fémszerszámmal, amit többször nagy erővel belevágott a földbe és ekkor sérült meg a 20 kV-os kábel. Mint kiderült, ez a közműtérképen feltüntetetthez képest kisebb mélységben húzódott. A munkás szerencséjére éppen elengedte a fém eszközt, így csak a zárlattal járó ívkisülés és hang ijesztette meg, de nem sérült meg. A közelben állókban is riadalmat keltő eset után a dolgozó kivizsgálásra, megfigyelésre kórházba került. Az üzemzavarról érdeklődtünk az EON-nál is, a választ késő délután kaptuk meg. E szerint kedden 10 órakor Zalaegerszegen a Kovács Károly téren – az E.ON-tól független - földmunka során megsérült egy középfeszültségű földkábel, amely a szolgálatatáskiesést okozta. Az E.ON szakemberei azonnal a helyszínre mentek és megkezdték a hiba behatárolását, majd annak feltárását, a sérült kábel javítását. Az áramszolgálatatás 2 óra alatt helyreállt. Az E.ON jelenleg vizsgálja a közműegyeztetés részleteit, közölte Csiszér-Kovács Viktória vállalati kommunikációs szakreferens.