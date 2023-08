Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke – dr. Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére – Szekeres Péter tűzoltó főtörzsőrmesternek Magyar Bronz Érdemkereszt Magyar Köztársasági Elnöki kitüntetést adományozott. Szekeres Péter az elismerést pénteken vette át a Belügyminisztériumban tartott ünnepségen. Péter 1990-ben szerelt fel a tűzoltóságra, azóta is folyamatosan fejleszti szakmai tudását és képességeit. Többféle járművet és műszaki eszközt kezel és vezet magabiztosan, legyen szó tűzoltódaruról, fecskendőről vagy erdőszerről. A nehézgépkezelői jogosítványt is megszerezte, és típusvizsgát tett a legújabb Rába R16 fecskendőre is. A tűzoltás és a műszaki mentés minden apró szakmai fogását kifogástalanul ismeri, az egyik legtapasztaltabb tűzoltónak számít. Szolgálatáért több díjban is részesült, köztük miniszteri elismerésben is. Életvidám és segítőkész ember, aki jó példát mutat a bajtársainak. Nős, három felnőtt fiúgyermek édesapja.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

A Belügyminiszter Tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Hosszú Ferenc tűzoltó törzszászlósnak, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító referensének, aki az elismerést csütörtökön vehette át a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon tartott ünnepségen. Ferenc 2007-ben lett hivatásos tűzoltó a zalaegerszegi tűzoltóságon. Jelenleg műveletirányító referens beosztásban dolgozik az igazgatóság műveletirányító ügyeletén. Kiváló kommunikációs készséggel és empatikus hozzáállással kezeli a bejelentéseket, és szakmai ismereteivel segíti a beavatkozó egységek összehangolását. Angol nyelvtudása révén szakértőként részt vett egy EU-s csereprogramban Horvátországban. Munkája mellett emelt szintű érettségit tett, és jelenleg a Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelmi alapszakán tanul. Tisztelettudó, kulturált és kifogástalan magatartású ember. Öt gyermek édesapja.

Kollégáinknak szívből gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk, olvasható a katasztrófavédelmi igazgatóság közleményében.

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)