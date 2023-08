A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint az ügyben elsőrendű vádlott 35 éves férfi 2021 őszén bérleti szerződést kötött egy időskorú személlyel annak nagykanizsai lakására. Ekkor tudta meg, hogy a bérbeadó két másik lakást is birtokol. Miután az idős ember bizalmát elnyerte, bianco adásvételi szerződésekre aláírásokat kért tőle arra hivatkozva, hogy az aláírások a közös képviselő leváltásához szükségesek. Az ily módon megszerzett okiratokkal készíttette el az adásvételi szerződéseket egy ismerőse nevében, de ezeket az illető helyett már mással, egy 42 éves férfival, az ügy másodrendű váldottjával íratta alá. Az adásvételi szerződések alapján a 35 éves férfi mindkét lakás tulajdonjogának földhivatali átjegyzéséről gondoskodott 2021 decemberében. Ezt követően az egyik lakás eladása érdekében pár nappal később ingatlankereskedő céggel vette fel a kapcsolatot. Ebben az ügyletben való közreműködésre a 35 éves férfi az akkor tizenöt és fél éves ismerősét vette rá. Az ügyvéd előtti magatartásra kioktatta, így a kamasz magát az ingatlan korábbi vevőjeként feltüntetve már eladóként aláírta a céggel az adásvételi szerződést. A 35 éves férfi pedig ezúttal is intézkedett az ingatlan tulajdonjogának soron kívüli széljegyzéséről a földhivatalban. A kamasz nevére nyitott bankszámlára beérkezett vételárból a csalást irányító férfi kétmilliót vett fel, míg megbízása alapján 10,8 millió forintot vett fel egy 25 éves ismerőse (harmadrendű vádlott). Utóbbi ehhez a személyazonosságát a kamasz okmányaival igazolta. A fiatal férfi a közreműködéséért 50 ezer forintot kapott. A bűncselekményekkel 46,3 millió forint kárt okoztak.

A 35 éves férfit azzal is vádolják, hogy 2022 februárjában egy rendőri ellenőrzéskor hamis személy- és vagyonőri igazolványt adott át annak bizonyítására, hogy személy- és vagyonőrként dolgozhat.

Azt is terhére róják, hogy 2022 augusztusában egy 21 éves férfival (negyedrendű vádlott) a kaposvári kormányablakban más nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat felhasználásával hamisított lakcímkártyát készíttetett. Ezen túlmenően személyi igazolványt is megpróbált kiállíttatni a 25 éves férfival, aki ekkor lebukott és elfogták, míg megbízója közben elmenekült.

Mindezek alapján a Zalaegerszegi Járási Ügyészség 35 éves férfival szemben csalás, többrendbeli közokirat-hamisítás és kiskorú veszélyeztetése, míg társaival szemben közokirat-hamisítás miatt emelt vádat. Az elsőrendű vádlottal szemben végrehajtandó, míg a többire felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.