Cigarettaeső hullott egy angol kisteherautó tetőteréből a pénzügyőrökre a minap. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága által ismertetett eset szerint az egyenruhások a múlt héten az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán állították meg a zöldségkereskedőt, aki Romániából indult útnak a teherautóval, amin paprikát, paradicsomot, uborkát és padlizsánt szállított. A sofőr azt mondta az egyenruhásoknak, hogy két zöldségüzlete van Angliában, oda tart a rakománnyal. A két boltba szánt mindössze 150 kiló zöldség mennyisége és a sofőr gyanúra okot adó válaszai arra engedtek következtetni, hogy valami nincsen rendben. Ezért a pénzügyőrök a teljes rakteret átvizsgálták, és a tető műanyag burkolata alá is benéztek, ahol 2169 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak. A férfi továbbra is "zöldségeket" beszélt: bizonygatni próbálta, hogy a felrakodásánál felügyelet nélkül hagyott autóját valaki idegen tölthette meg a dohányáruval. A pénzügyőrök a 4,6 millió forint értékű adózatlan füstölnivalót lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt eljárást indítottak. A sofőr megközelítőleg hétmillió forint bírságra is számíthat.

Másfél mázsa zöldség és 2169 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta volt a szállítmány

Fotó: NAV