Munkagép vágott át nagyfeszültségű kábelt kedden délelőtt Zalaegerszeg belvárosában, emiatt több helyen is szünetelt az áramszolgáltatás. Információink szerint közműfelújítás közben történt a malőr, amiben az is közrejátszhatott, hogy a vezeték nem szerepelt a közműtérképen. A munkagép kezelője az eset után kivizsgálásra kórházba került, de szerencsére sérülés nélkül úszta meg kábelszakítást. Az üzemzavarról érdeklődtünk az EON-nál is, amint megérkezik válaszuk, frissítjük cikkünket.