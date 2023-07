A megújult alkalmazás menürendszere egyszerűsödött, a felhasználók a közlekedési balesetekről, tűzesetekről, rendkívüli helyzetekről és egyéb tűzoltói beavatkozásokról, valamint a meteorológiai szolgálat riasztásairól kaphatnak értesítést.

A területalapú beállításokat bővítettük, így a felhasználók akár a saját pozíciójuk alapján is kaphatnak üzeneteket a veszélyhelyzetekről, függetlenül attól, hogy melyik beállítást használják készülékükön. Amennyiben arra szükség van, a felhasználó által beállított területet elhagyva is megkapja a veszélyhelyzeti értesítést.

Újdonság a felolvasó funkció, amely akadálymentesítésre szolgál, emellett vezetés közben is jól használható.

A gyengénlátók az alkalmazást nagykontrasztos üzemmódban tudják használni.

Az alkalmazás megújított változata március 2-ától továbbra is ingyenesen letölthető Android, és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013. november 25-én indította el az okostelefonokra, valamint táblagépekre kifejlesztett, országosan és ingyenesen elérhető veszélyhelyzeti tájékoztató rendszerét.

A katasztrófavédelem így olyan információkat juttat el nap mint nap a felhasználóhoz, amelyek támogatják őt az öngondoskodásban: az applikáció használatával megelőzhetőek a balesetek, növelhető a felhasználó biztonsága. A felhasználók gyorsan és hiteles forrásból tájékozódhatnak a nap 24 órájában.

A 21. század elvárásainak megfelelő veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást használók friss ismeretekhez juthatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, tűzesetekről, balesetekről, áramkimaradásról vagy a meteorológia által kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.

A VÉSZ segítségével bárki kiválaszthatja, hogy Magyarország melyik területéről kapjon aktuális információkat, egy-egy megyére is leszűkítheti az értesítést, de országos hírekhez is hozzájuthat. A mobiltelefonba épített GPS segítségével az alkalmazás be tudja azonosítani a felhasználó tartózkodási helyét, és ehhez igazítva látja el információval. Az applikációval előre tervezett útszakaszokkal kapcsolatos információk is elérhetőek. A szöveges híreken túl térképen is megjeleníthetőek az aktualitások.

A felhasználó kiválaszthatja, hogy a VÉSZ értesítései közül mit kér: tájékoztatást, figyelmeztetést, riasztást, vagy esetleg mindhárom típusú értesítést fogadni kívánja-e. A három értesítési fokozat színekkel is elkülönül egymástól.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, és iOS operációs rendszereken egyaránt elérhető.

(Forrás: katasztrofavedelem.hu)