A kismotorfecskendő-szerelés versenyszámában a csapatok olyan szerelést végeznek el, amit a valódi tűzeseteknél is használnak. Itt nagyon fontos a csapatmunka és a precizitás. Egy apró hiba miatt is lemaradhat a legjobb csapat, hiszen a helyezések gyakran tized- vagy századmásodpercek alapján dőlnek el. A tűzoltósportok széles körében ez a versenyszám a legösszetettebb, mert nemcsak az embereknek, hanem a gépeknek is versenyezniük kell. A kismotorfecskendőket folyamatosan karbantartani és lehetőség szerint akár tuningolni is kell, a tömlőket gyorsan és pontosan kell fektetni és szerelni, a vízsugarakkal pedig céltudatosan kell lőni. A versenypálya száz méter hosszú, a végén két céltábla van, ezek közepén öt centiméteres lyukak vannak. A tűzoltóknak öt méterről kell beletalálniuk a lyukakba sugárcsővel. Nem elég gyorsnak lenni, hanem pontosnak és ügyesnek is.

A hétvégi fordulón a férfiak között Alsópáhok csapata nyert 29,26 másodperces idővel. A nők között is az alsópáhokiak voltak a legjobbak, 37,94 másodperccel. Az ifjúsági kategóriában Lakhegy csapata győzött, 38,27 másodperccel. A négyfordulós sorozaton 17 csapat indult tíz településről. A kupát a férfiaknál és a nőknél is Alsópáhok, az ifjúságiaknál pedig Lakhegy csapata nyerte meg, írja a katasztrofavedelem.hu.