A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatási területén többfelé kidőlt fák akadályozták a közlekedést csütörtökön reggel: a 74-es főúton, Zalaegerszeg külterületén, illetve Zalaszentbalázsnál. Surd külterületén, illetve a 7336-os úton Zalaszentgrót és Zalaudvarnok között, valamint a 7352-es úton a város külterületén.

Kidőlt fa foglalta el az úttestet a Lakhegy és Egervár közötti útszakaszon is és a 6816-os úton Somogysimonyi külterületén. Győrvár, Lenti Mumor és a 7-es úton Szőkedencs külterületére is riasztották hasonló eset miatt a tűzoltókat, akik minden esetben rövid idő alatt elhárították a forgalmi akadályokat. - számol be reggeli hírösszefoglalójában a munkálatokról a katasztrofavedelem.hu.