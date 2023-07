Az ügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki a kanizsai autóbusz-állomáson kifosztott egy alvó nőt. A vármegyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Jánky Judit tájékoztatása szerint a kifosztással gyanúsított 20 éves, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi keddről szerdára virradó éjszaka Nagykanizsán az autóbusz-pályaudvar lépcsőjén alvó nőt zsebelt ki. A kezéből kilopta a 40 ezer forint értékű Xiaomi Redmi 9AT típusú mobiltelefonját, majd a táskájából ellopta a telefon töltőjét is, ez után a nő nadrágjának zsebéből mintegy 9000 forintot is kiemelt. A rendőrség a telefont és a töltőt, valamint 7085 forintot a fiatal férfitól lefoglalt, majd visszaadta tulajdonosának. Figyelemmel arra, hogy a büntetlen előéletű és a kifosztást beismerő férfi a lakcímén nem tartózkodik, állandó tartózkodási hellyel, valamint munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, valamint lopás bűntette miatt már van folyamatban ellene büntetőeljárás megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a hatóság elől elrejtőzne, illetve szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. Mindezekre tekintettel az ügyészség álláspontja szerint ennek veszélyét csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel lehet kizárni, így a gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta azzal, hogy a büntetőeljárást bíróság elé állítással tervezi lefolytatni. Az ügyben pénteken délelőtt dönt a nyomozási bíró Zalaegerszegen.