Ezekben napokban kezdődött el az őzek násza, párzási időszaka, ami azt is jelenti, hogy még többször találkozhatunk velük az utak mentén, és még az úttesten is.

Az állatok veszélyérzete, figyelme ilyenkor jelentősen csökken, ezért a balesetek elkerülését elsősorban a járművezetőktől lehet elvárni.

Az őzek párzási időszaka július második felében kezdődik és augusztus közepéig tart. Némi csillapítást egy-egy hidegfront hozhat, de csak időlegesen. Nem véletlen, hogy a nyár második felében megszaporodik a vadelütéses balesetek száma. Az őz egyébként legelterjedtebb nagyvadfaj hazánkban az Országos Magyar Vadászati Védegylet legutóbbi becslése szerint közel 380 ezer él belőle Magyarországon, és minden régióban előfordul. Nem véletlen, hogy az évenkénti 7500 nagyvadgázolásból 5800 esetben őzzel ütközik jármű, és jelentős számban ebben a párzási időszakban

Az őz az erdők és kisebb erdőfoltokkal tarkított mezőgazdasági területek mellett a nádasokat, és a magas füves bozótos területeket is kedveli.

Ezért ilyen környezetű úton haladva leginkább ajánlható módszer a figyelem, a fokozott óvatosság, a csökkentett sebesség. Különösen akkor, ha az út mentén, néhány száz méteren belül őzeket látunk. A motorkerékpárosok védtelenebbek az autósokhoz képest, ezért esetükben a vadveszélyes szakaszokon még indokoltabb az óvatosság.

Sajnos az is előfordulhat, hogy a vadvédő kerítés hiányosságai miatt az autópályákon, vagy közvetlenül mellette vadállatokat látunk. Ilyenkor lassítani kell, még ha közvetlen veszély nem is tapasztalható. Az autópályára tévedt vadállatok a kerítéstől nem tudnak az útról lemenekülni, és a gépjárművek közé rohanhatnak.

Az őzelütésekben általában a vad sérül meg, de szerencsétlen esetben nemcsak a jármű rongálódik meg. Előfordult, hogy az elütött vad a szélvédőn át az utasterébe csapódott. Történt abból is súlyos baleset, hogy a gázolást elkerülni szándékozó vezető félre rántotta a kormányt, és emiatt ütközött másik járművel, vagy út menti fával.

A vadászok tanácsai szerint, ha őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk rá, hogy másik is követi, így mindenképp lassítsunk, dudáljunk. Ha az autó elé ugrik, egyetlen megoldás a vészfékezés, semmiképp ne próbáljuk kikerülni az állatot! Tartsunk biztonságos követési távolságot, gondoljunk arra, hogy az előttünk haladó autó elé is ugorhat őz.

Ha megtörténik a vadelütés, ami közúti balesetnek számít, célszerű értesíteni a rendőrséget. A helyszínelés jegyzőkönyve alapján lehet értesíteni a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezetet is, ezt a rendőrség megtesz. Ez az alapja lehet az esetleges kártérítési igény érvényesítésének is.