A holnapi napra az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint felhőszakadás miatt első, míg zivatar miatt másodfokú riasztás lesz érvényben Zalára. Készüljünk fel a hevesebb széllel, esővel érkező időjárásra, kis odafigyeléssel ugyanis sokat tehetünk a károk elkerüléséért, mérsékléséért!

A nyári hevesebb zivatarok minden esetben megemelik a hivatásos tűzoltók beavatkozásainak számát. Nem volt ez másképp az elmúlt időszakban sem. A hőséget követő napokon, amikor hevesebb zivatarok érték el a vármegyét, átlagosan 20-50 alkalommal riasztották a zalai tűzoltókat. Az esetek többségében a szél, vagy a heves esőzés miatt kialakult forgalmi akadályokat kell megszüntetni, de épületkárok miatt is volt már szükség több tűzoltói beavatkozásra az ilyen időszakokban.

Azért, hogy megfelelően felkészüljünk a viharokra, elkerüljük, illetve mérsékeljük a károkat, fogadjuk meg a következő tanácsokat!

Ha erős szél várható, zárjuk be a felügyelet nélküli helyiségek nyílászáróit, tegyük biztonságos helyre, vagy rögzítsük a kertben, illetőleg az erkélyen található tárgyakat, hogy a szél azokban, vagy azokat felkapva ne okozzon kárt! Egy a viharos szélben elszabadult tárgy súlyos személyi sérülést is okozhat! Ilyen esetben pedig lehetőség szerint soha ne parkoljunk fa alá, hiszen ezzel veszélyeztetjük járművünket!

Villámlás esetén, zivatarok alkalmával kerüljük a kiemelkedő tárgyak (oszlop, torony, fák, elektromos távvezeték), barlangbejáratok, nyitott térségek, illetve vízfelületek közelségét! Épületen belül maradjunk távol a vízvezetékektől, ajtótól, ablakoktól, ne használjuk a vezetékes telefont, a kézmosót, a zuhanyzót, a fürdőkádat. Kapcsoljuk ki az összes elektromos készüléket, húzzuk ki a konnektorból és az antennacsatlakozóból a zsinórokat, és ezektől is maradjunk távol. Az utolsó, hallható villámcsapás után még várjunk 30 percet és csak aztán folytassuk normál tevékenységünket. Szabadban végzett tevékenységünket az aktuális időjárás jelentés ismeretében tervezzük meg úgy, hogy villámlás esetén vissza tudjunk vonulni egy közeli épületbe vagy egy teljesen zárt, felül is fémmel borított gépjárműbe. Járműben is maradjunk távol a fémes részektől. Közvetlenül a villámcsapás előtt sercegést vagy recsegést lehet hallani, és bőrünkön felállhat a szőr vagy bizsergést érzünk rajta. Ha ilyenkor csoportban vagyunk, szóródjunk szét, és guggoljunk le úgy, hogy az egyes emberek között legyen 4-5 méter távolság. Ha az egyik csoporttagot villámcsapás éri, a többiek segíteni tudnak rajta.

Nagyon fontos a tájékozódás!

Éppen ezért kérjük, hogy töltsék le a katasztrófavédelem ingyenes applikációját, a VÉSZ-t! Itt ugyanis folyamatosan elérhetően a legfrissebb időjárási előrejelzések, riasztások!

Tartsuk tisztán az ingatlanunk előtt vízelvezető árkokat! Ezzel ugyanis sokat tehetünk a biztonság érdekében. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – a lakóingatlan előtti szakaszra terjedően – a tényleges használó kötelessége. A járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Nem elegendő azonban az árkok rendszeres kaszálása, szükséges az így keletkező fűmaradványok és a hordalék folyamatos eltávolítása is, az átereszek tisztításával együtt! Kevesen tudják, de ez szintén az adott ingatlan tulajdonosának feladata! A gyomirtó használatát kerülni kell, mert az ilyen szerekkel kezelt területen - növényzet hiányában - a föld fellazul, és a nagy esőzés következtében sártengerré átalakulva eltömíti az árkokat, átfolyókat. - olvasható a katasztrofavedelem.hu oldalon.

Baj esetén pedig a 112-es segélyhívó számon kérhetjük a tűzoltók segítségét!