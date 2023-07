Kamasz lányt molesztált az idősödő férfi, büntetőeljárás kerekedett a tolakodásából. A vármegyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit által ismertetett vádirat szerint erőszakosan lépett fel a szomszéd kislánnyal szemben, hogy nemi vágyát kielégítse egy 63 éves, Keszthely környékén élő, büntetlen előlétű férfi. Mindez történt 2021. július 27-én 13 óra körül, amikor a férfi ismerőse házának hátsó kertjéből figyelt fel a szomszédban bérlőként lakó család 15 éves lányára, aki a veteményeskertben paradicsomot szedett. Mivel a férfi korábban is dolgozott itt, ismerte a szomszédos házban 2019 óta bérlőként élő családot, így a lányt is.. A két ingatlant a kertek között kapu kötötte össze, itt ment át a férfi a kislányhoz, és beszélgetni kezdett vele, közben megölelte és azt mondta neki, hogy „minden egyes alkalommal aranyosabb”. A beszélgetés közben a férfi váratlanul megfogta a lány mellét, amitől a gyerek megrémült, igyekezett gyorsan elhagyni a kertet. A férfi azonban a kertkapuban állva megvárta, míg a lány elindul a ház felé, majd eléje állt, és amikor a kislány megpróbálta őt félretolni és elmenni mellette, megragadta a karját, visszahúzta magához, ezután a pólója alá nyúlt és melltartón keresztül megfogta a mellét. A kamasz ki akarta szabadítani a kezét a szorításból, a férfi azonban ekkor a melltartót is megpróbálta felhúzni rajta. Végül a lány kiszabadult szorult helyzetéből, és az ellenkezését észlelve a férfi is abbahagyta a molesztálását, azonban a tolakodó és súlyosan szeméremsértő magatartása alkalmas volt arra, hogy a megtámadott fiatalban komoly félelmet keltsen.

A Keszthelyi Járási Ügyészség 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Ezen túlmenően kérte, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el a vádlottat olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelyben 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. AG