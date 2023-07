Kisebb bazár megrendezésére is elég árut foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Görögországból Olaszországba tartó bolgár kamionban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a pénzügyőrök Gyulánál vették szemügyre a járműszerelvényt. Rengeteg áru került elő, de nemcsak bűvösek, hamisak is voltak azok a Rubik-kockák, amiket a sok holmi mellett a raktérben találtak. A több tízezer tekergethető, színes kockajátékon túl ugyanis ismert márkájú sminkkészletet és hangszórókat is rejtettek dobozok. A változatos portékákat szakértő is átnézte, majd megállapította, hogy a termékek mindegyike gyenge minőségű hamisítvány, amiket a védjegyek tulajdonosainak engedélye nélkül hoztak forgalomba. A rossz minőségű hamisítványok a gazdaság szereplőinek okozott kár mellett az egészségre is ártalmasak lehetnek. A pénzügyőrök a közel húszezer darab, több mint százmillió forintot érő árut lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, valamint szerzői vagy szerzői jogok megsértése bűntett miatt indítottak eljárást.

Hangszóró és sminkkészlet is volt a rakományban

Fotó: NAV