Sorozatban vert át a földtulajdonosokat egy zalakarosi férfi, aki fakitermelést vállalt, de az általa ígért pénzzel adós maradt. A történtek miatt büntetőeljárás indult, ennek utolsó előtti fejezetéről a vármegyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit adott tájékoztatást. E szerint a nemrég vádemelésig jutott eljárás főszereplője, egy 40 éves zalakarosi férfi szinte sportot űzött abból, hogy Garabonc környékén olyanokat csapjon be, akiknek a földterületén kitermelhető erdős részek találhatók. A férfi 2021 év júliusában azt ígérte néhány tulajdonosnak, hogy a területeiken álló fákat kitermeli, elszállítja, ennek fejében 800 ezer forintot fizet. Ez azonban a férfinek már a szerződés megkötésekor sem állt szándékában, és később e szerint is cselekedett. A területekről a fákat kitermelte, elszállította, de a vételárat nem fizette meg. Hasonlóképp járt egy nagykanizsai földtulajdonos is, neki a zalakarosi férfi 2021 júliusában ígérte meg a fái kivágását és elszállítását. Mindezek fejében a kivágott fa felének az értékét, 180 ezer forintot ígért. A kitermelés, elszállítás megtörtént, a fizetés elmaradt. Pár hónappal később, 2021 szeptemberében a zalakarosi férfi hasonló csalárd ígéretekkel tévesztett meg további három környékbeli földtulajdonost. Nekik is azt ígérte, hogy területeikről kitermeli és elszállítja a fákat, és ezért fizetségül gazdánként 100 ezer forint értékben 5 köbméter fát ad. A kitermelés, elszállítás megtörtént, de a tulajdonosok többszöri felszólítás ellenére sem kaptak se fát, se pénzt. Hasonló módszerrel 2022 februárjában egy zalaújlaki földtulajdonost csapott be a zalakarosi férfi. Megegyezett vele is abban, hogy kivágja és elszállítja az ő és a másokkal közös tulajdonában levő területekről a fákat, és köbméteréért 10 ezer forintot fizet. Ezt követően a "vállalkozó" 47 köbméter fát termelt ki, de a 470 ezer forint helyett mindössze 90 ezer forintot fizetett ki a gazdának.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás és lopás miatt emelt vádat a férfivel szemben, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabásra tett indítványt.