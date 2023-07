A vármegyében, sőt, az országban is a legnagyobb tűz május 6-án, Zalaegerszegen volt, ahol egy társasház földszinti lakása gyulladt ki. A lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek, összesen 800 négyzetméteren pusztítottak. Az oltás három órán át tartott, 30 tűzoltó 11 tűzoltójárművel avatkozott be, 49 embert és két kutyát mentettek ki a társasházból.

Az első félévben keletkezett lakástüzekben két ember vesztette életét, Keszthelyen és Szentgyörgyváron. A zalai lakástüzekhez összesen 161 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók 20 órát töltöttek a tüzek oltásával.

A tüzek pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 8 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, dohányzás, a fűtési rendszer meghibásodása, sütés-főzés illetve a kémény műszaki állapota miatt gyulladt ki épület vármegyénkben.

A legtöbb tűz Zalában (16 százalék) kéményben, konyhában (15 százalék), illetve a hálóban (9 százalék) keletkezett.

Intő jel, hogy a 89 tűzzel érintett otthon egyikében sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

Szén-monoxid miatt 2023 első felében 49-szer hívták a zalai tűzoltókat, akik 21 helyszínen ki is mutatták a mérgező gáz jelenlétét. Az esetek során ketten szenvedtek sérülést. A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Mivel meleg vízre nyáron is szükségünk van, nyáron is fenyegető veszélyforrásról van szó, írja a katasztrofavedelem.hu.