A gyermekével együtt nevelt kannabiszt az a férfi, aki ellen nemrég emeltek vádat. A büntetőügyről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Német Eszter adott tájékoztatást. E szerint a 39 éves nemesrádói férfi 2021 tavaszán kannabiszmagokat szerzett be, s ezeket a lakóhelyén elültette, majd a kikelt 14 tő növényt gondozta és öntözte. Emellett a férfi vásárolt saját használatra marihuánát és amfetamint tartalmazó port, ezekből fogyasztott is. A rendőrök 2021. május 26-án kutatást tartottak nála és a kannabisznövényeken kívül az amfetamint is lefoglaltak tőle. A férfi ezt követően 2021. augusztus 12-ig az élettársa nemesrádói mezőgazdasági területén ismételten kannabisz termesztésébe fogott. A kukoricával bevetett területen tíz helyen alakított ki ehhez területeket, ahol öntözőrendszert telepített, a talaj minőségének javítására tőzeget fektetett le. A férfi legalább 10 tő kannabiszpalántát ültetett el, és ezeket 13 éves gyermeke segítségével gondozta. A növényeket tápoldattal öntözték, a kifejlett kannabiszt karóval és hálóval a talajhoz rögzítették, illetve annak érdekében, hogy ne magasodjanak a kukorica fölé, a szárait rendszeresen visszahajtották. A gyermek a növényeket apja utasítása szerint gondozta, a férfi kifejezetten felhívta gyermeke figyelmét rá, hogy ha a kukorica fölé nő a kannabisz, aakkor hajtsa vissza, de a virágzó növényekhez ne nyúljon. A férfi az ültetvényt 2021. augusztus 12-én a leleplezéstől félve felszámolta, mivel a rendőrök aznap is kutatást tartottak nála. Ez azonban nem akadályozta meg lebukását, mert 2021. október 5-én a rendőrök megtalálták és lefoglalták a kannabisz gondozásához használt eszközöket, valamint a növények szárcsonkjait. Emellett a férfi lakóhelyén amfetaminnal és kokainnal is szennyezett porcelántányért, plasztikkártyát és csődarabot foglaltak le.

A férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával, kábítószer termesztésével elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabására téve indítványt.