Vezetéstől eltiltott, bedrogozott ámokfutó ellen emeltek vádat. A vármegyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Jánky Judit közlése szerint a 33 éves büntetett előéletű férfi _ akit korábban bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt már eltiltottak a vezetéstől _, 2021. július 20-án kora délután kábítószer fogyasztása után ült volán mögé és Mercedes típusú személygépkocsijában négy személyt, köztük egy gyermeket is is szállított Zalaegerszegen. Tette ezt a szabályokat többször is megsértve, és ezekre a sávváltásaira a mögötte gépkocsival haladó rendőrjárőrök is felfigyeltek, ezért intézkedni akartak vele szemben. A férfi a rendőrségi gépkocsi megállásra utasító megkülönböztető fény- és hangjelzését figyelmen kívül hagyta, és a városon keresztül menekülőre fogta. Ennek során a megengedett sebességet túllépte, a tilost mutató jelzőlámpára többször fittyet hányt, az elsőbbségadási szabályokat nem tartotta be, a forgalommal szemben is közlekedett, többször úgy lépte át a záróvonalat és tért át a bal oldali forgalmi sávba, hogy a szembejövők a balesetet csak hirtelen megállással, lassítással vagy lehúzódással tudták elkerülni. Az ámokfutó sofőr a közlekedési szabályokat többszörösen és durván megsértette, ezzel öt személygépkocsi vezetőjének és utasainak testi épségét közvetlen veszélynek tette ki.

A menekülés 25 percen át tartott a belváros utcáin az rendőrautó elől, végül Zalaegerszeget Keszthely irányába elhagyta a 76-os számú úton, majd Zalaköszvényes külterületén haladt közel 130 km/h sebességgel, amikor a keszthelyi rendőrkapitányság egységeinek összehangolt akciójával sikerült őt megállítani.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége, kábítószer birtoklásának vétsége, és közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben, melyben börtönbüntetés kiszabása mellett közúti járművezetéstől eltiltást is indítványozott.

A cselekményről készült videófelvétel az alábbi linkről érhető el.

https://fb.watch/lqeAVvHGyn/