A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit a vármegyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint a 49 éves, büntetett előéletű, Nagyberkiben élő, munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkező férfi azzal jutott bevételhez, hogy járta az országot, hegyi pincékbe surrant be, illetve a hajlékoknál parkoló személygépkocsikat nyitotta ki, és ha pénztárcát talált, hát magával vitte. A férfi eljutott többször Zalaegerszegre is, 2021. augusztus 28-án az Avas-hegyen, 2021. szeptember 10-én a Karácsony-hegyen keresett fel hegyi pincéket, és mindkét alkalommal pénztárcákat lopott el. Szerzeményeiből a bankókat eltette, aztán a tárcát a személyes okmányokkal és bankkártyával együtt eldobta. Szekszárdon 2022. január 6-án fordult meg, itt tehergépkocsi és erőgép tanksapkáját feszítette fel, hogy gázolajhoz jusson. Szintén a tolnai városban járt 2022. január 29-én, ekkor hegyi pincébe surran te, tárcát vitt magával, s miután a pénzt kivette belőle, az iratokkal együtt eldobta. Március 30-án ismét Zalaegerszegen próbálkozott, a Kisfaludy-hegyen egy leállított személygépkocsiból próbált meg pénzt lopni, majdnem sikerrel is járt, de a tulajdonos tetten érte, ezért a tolvaj a zsákmányát, 55 ezer forintot a földre dobta és elmenekült. Ez nem szegte kedvét, mert 2022. április 10-én ismét Zalaegerszegre utazott, a Kápolna-hegyen ment be egy pincébe, ott rálelt az udvaron parkoló gépkocsi kulcsára, az autót kinyitotta és a megtalált pénzt elvitte. A nagyberki férfi hat alkalommal összesen közel 500 ezer forintot tulajdonított el.

A korábbi büntetéséből 2020 áprilisában szabadult, többszörös visszaesőnek számító férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett lopás miatt emelt vádat. Arra az esetre, ha a vádlott a bűnösségét beismeri, lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 2 év 4 hónap, börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt az ügyészség.