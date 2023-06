A kidőlt fák mintegy negyven helyszínen okoztak forgalmi akadályt. Egy helyszínen a vezetékre dőlt fa egy oszlopot is magával rántott, emellett négy épület tetőszerkezetét is megbontotta az erős szél. Volt ahol a leszakadt vezeték meggyújtotta a száraz növényzetet.

A pénteken előre jelzett vihar a késő délutáni órákban érte el Zala vármegyét. A legtöbb segélyhívás a megye déli részéből, főként Nagykanizsa térségéből érkezett, de Keszthely és Lenti környékén is volt néhány tűzoltó beavatkozás. Személyi sérüléssel járó tűzoltói esemény szerencsére nem következett be. A viharral összefüggésben több zalai településen előfordultak áramkimaradások is. Ha bárki sérült elektromos vezetéket lát, ne közelítse meg, hívja a 112-es segélyhívó számot. Érdemes a vihar után körbejárni az otthonunkat és felmérni a keletkezett károkat. A víz alá került épületrészeket érdemes fertőtleníteni, az épületben keletkezett károkat pedig érdemes minél előbb helyreállítani. Az este után szombat hajnal óta újra érkeztek további bejelentések az ügyeletünkre, hiszen sokan csak reggel észlelték a károkat.