Kidőlt fa okozott forgalmi akadályt Nemesrádó külterületén, itt a keszthelyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Tízméteres fa dőlt az útra Zalaszentgrót térségében, a helyi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrész és kéziszerszámok segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Áteresz eltömődése miatt nagy mennyiségű esővízzel telítődött egy árok, a felgyülemlett csapadék pedig egy garázst is veszélyeztetett Balatonberényben, a József Attila utcában. A vizet keszthelyi hivatásos tűzoltók kiszivattyúzták az árokból és a garázs elől, az átereszt pedig kitisztították. A gyalogosközlekedést veszélyeztette a kidőlt fa, ami aztán fennakadt a másik fán Hévízen, a Park utcában. A keszthelyi hivatásos, valamint a helyi és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a forgalom biztonságát veszélyeztető növényeket. A 76-os főútra dőlt nagy méretű fa Alsónemesapáti térségében is. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel szüntették meg a forgalmi akadályt.