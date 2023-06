Különleges állomáson vannak túl a Zala Tűzoltó Kupa résztvevői, hiszen június 24-én Csabrendeken gyűltek össze az önkéntesek, hogy éjszaka adjanak számot tudásukról. Az első helyet ezúttal is az alsópáhoki csapat szerezte meg, akik nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is a dobogó legfelsőbb fokára állhattak. A férfiak kategóriájában ezúttal nyolc egyesület 10 csapata állt rajthoz. Az első helyet ezúttal is – akárcsak az első két fordulóban – az Alsópáhok ÖTE csapata szerezte meg, megelőzve a Lakhegy ÖTE, és a házigazda Csabrendek ÖTPE együttesét.

A további sorrend: 4. Nagyfödémes 5. Zalagyömörő ÖTE I. 6. Jánossomorja ÖTE 7. Csabrendek ÖTPE II. 8. Zalagyömörő ÖTE II. 9. Herend ÖTE 10. Miháld. A hölgyeknél szintén Alsópáhok örülhetett, akik a házigazdákat előzték meg. Az ifjúsági kategóriában Lakhegy Miháldot megelőzve gyűjtötte be az első helyet. A következő, egyben utolsó fordulót Miháldon rendezik július 15-én.