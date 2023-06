Öt céget ügyvezetett az a fiatal férfi, aki ellen büntetőeljárás indult, mert a vállalkozások a bejegyzett címen nem voltak elérhető. A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit, a főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. E szerint a 38 éves zalaegerszegi, Hollandiában élő férfi 2016 és 2018 között öt korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője lett, és valamennyi cég székhelyeként ugyanazt a címet jegyezték be a cégnyilvántartásba. Ezt követően azonban a székhelyként bejegyzett címen a cégek egyike sem volt elérhető, gazdasági tevékenységet ott egyik cég sem végzett, a postai küldemények „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza a feladóknak. Az egyik kft. ellen felszámolási eljárás is indult, ennek során az ügyvezető nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének sem, így a felszámoló által küldött postai küldemények kézbesítése is sikertelen volt. A zalaegerszegi férfinek valamennyi üzletrész megvásárlásakor szándékában állt az érintett gazdasági társaság későbbi működtetése, a tényleges gazdasági tevékenység folytatása, azonban erre egyik vállalkozásnál sem került sor. Ugyanakkor a cégek önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjeként közreműködött abban, hogy ezek a gazdálkodó szervezetek a székhelyeiken ne legyenek fellelhetőek, ezért a Zalaegerszegi Járási Ügyészség gazdasági adatszolgáltatás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, melyben pénzbüntetés kiszabását indítványozta.