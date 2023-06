A nyílt égésterű készülékeknek folyamatos levegő utánpótlásra van szükségük, és a CO a helyiség légterébe a kéményen vagy a tüzelő-fűtőberendezésen keresztül kerülhet. A rosszul működő kéményből az égéstermék visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből akár közvetlenül is juthat a lakótérbe.

Fontos tudni, hogy kéményt engedély nélkül üzembe helyezni tilos! Ha tehát új kéményt létesítenek, vagy a régit javítják, felújítják, esetleg átalakítják, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes! Egy nem megfelelően működő, házilag összetákolt kémény életveszélyes lehet, hiszen amellett, hogy a szén-monoxid is megjelenhet potenciális veszélyforrásként, akár egy teljes ingatlanunkat megsemmisítő lakástűz is kialakulhat.

Mi is az a nyílt égésterű készülék? Röviden: az, aminek lángja szabadon látható, például ilyen a fali fűtőtest (falibaba), fürdőszobai vízmelegítő, gáztűzhely. Ezeknek működésük alatt biztosítani kell az égéshez szükséges levegőt, ami a modern, fokozott légzárású nyílászárók esetén csak megfelelően kiszámított méretű, le nem zárt szellőztetőfelülettel oldható meg. Erről azonban nagyon sokan megfeledkeznek, így sodorva veszélybe magukat!