Hamis luxusórákkal verte át vevőjét a keszthelyi férfi, ellene a Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat. Ennek lényege szerint a férfi korábban hozzájutott két hamisított luxusórához, majd amikor anyagilag szorult helyzetbe került, elhatározta, hogy úgy fog pénzhez jutni, hogy azokat eredetiként értékesíti. A vádlott az egyik ismerősén keresztül került kapcsolatba a leendő vevővel, akinek a karórák megtekintésekor azt adta elő, hogy azok eredetiek, és gazdag belga üzletember házastársa árulja érték alatt azokat, mert a férje börtönbe került, a vagyonukat zárolták és minden ingó dolgot értékesít készpénzért. A vádlott valótlanul állította azt is, hogy rendelkezik az órák eredetiségét igazoló tanúsítványokkal, amiket pótlólag meg fog küldeni. A tévedésbe ejtett vevő végül 700 ezer forintot fizetett a hamisítványokért, azonban rövid időn belül rájött az átverésre, ezért felkereste az eladót, aki még ekkor is ragaszkodott ahhoz, hogy az órák eredetiek, sőt még az állítólagos belga nő keszthelyi házát is megmutatta a vevőjének. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, és a sértettnek okozott kár megtérítésére tett indítványt.