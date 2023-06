A vármegyei rendőr-főkapitányság közlése szerint a közlekedési rendőrök 2023. június 11-én délután fél négykor a 76-os számú főúton mértek be egy 25 éves vasboldogasszonyi férfi vezette személyautót 90 km/h helyett 129 km/h-s sebességgel. Ráadásul a sofőr a kamera lencséje előtt a forgalomtól elzárt területen előzött szabálytalanul. A gépkocsivezetőt előállították a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságra, és gyorsított eljárásban 70 ezer forint pénzbírságot szabtak ki rá, emellett három hónapra eltiltották a járművezetéstől is. Egyébként a rendőrök a hétvégén is folyamatosan ellenőrizték a forgalmat, és négy sofőrrel szemben intézkedtek, mert ittasan ültek volán mögé. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztásával kapcsolatos szabályszegést 48 esetben tapasztaltak, mindezek mellett 400 gyorshajtóról készítettek felvételt Zala útjain.