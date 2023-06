A sötét színű ruhát viselő, fejét csuklyával takaró férfi szerda délelőtt, kevéssel 10 óra után lépett be a muravidéki város központjában, a Ljudske Pravice téren található postahivatalba. Az ott dolgozókat egy pisztolynak látszó tárggyal kényszerítette a páncélszekrényben tartott jelentős mennyiségű készpénz átadására, majd vélhetően a Kranjec utca irányába gyalog távozott a helyszínről. A szlovén rendőrség a feltételezett elkövető beazonosításához és elfogásához a lakosság segítségét kéri, ugyanakkor óvatosságra is int, hiszen a tettes továbbra is fegyverrel rendelkezhet.