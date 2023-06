Sokan a kertjükben felgyülemlett növényi hulladéktól égetéssel szabadulnak meg, de ez veszélyes is lehet és szabályokat is sért. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy ügyeljen az égetéshez kapcsolódó szabályok betartására! Ha valaki a kertjében az összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, csak akkor teheti meg, ha a településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. A zöldhulladékot kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni.A belterületre vonatkozó rendeletek szabályozzák, mikor lehet égetni. Ezek a rendeletek nem egységesek, településenként eltérnek. Ha az önkormányzat rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy ott a növényi hulladék égetése tilos! Az önkormányzati rendelet csak az összegyűjtött zöldhulladék elégetésére vonatkozik, tarlót, nádast égetni tilos! Zalaegerszegen október 15. és április 15. között lehet csak égetni, akkor is csak a meghatározott napokon. A többi időszakban tilos!A külterületen a tarló és vágott növények égetése kizárólag növény-egészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés, illetve pusztán a kényelmes megoldás választása. Biztonságosabb komposztálni vagy elszállíttatni a zöldhulladékot. Ha valaki mindenképp égetéssel szeretne megszabadulni a zöldhulladéktól, arra figyeljen: a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Legyen oltóvíz a közelben, legyen kéznél szerszám, amivel kordában lehet tartani a tüzet. Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni! Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát el is tudunk oltani. Az égetéssel járó füst olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek hosszútávon jelentős egészségkárosító hatással jár! Éppen emiatt növény mellett más hulladékot, festékes palackot, autógumit, és egyéb, környezetre káros műanyagot ne dobjunk a tűzre! Aki a szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal sújtható! Ez az okozott károk megtérítésén túl húszezertől hárommillió forintig is terjedhet!