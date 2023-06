Előfizetési szerződést kötött testvére élettársának nevében az a férfi, akinek az ügyében a Keszthelyi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével döntött. A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi 2021 januárjában lefényképezte fivére élettársának személyigazolványát annak tudta és beleegyezése nélkül. Ezt követően 2021. január 15-én felhívta a Magyar Telekom callcenterét és szóbeli előfizetési szerződést kötött a nő nevében megrendelve egy SIM-kártyát az hozzátartozó internettel. Másnap a szolgáltató gyorsfutárral kézbesítette is a megrendelő lakcímére a SIM-kártyát. A férfi a szolgáltatásokat igénybe vette, azonban az előfizetési szerződés havi díjait nem fizette be, mivel munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett. A telekommunikációs cégnek 67 ezer forint kárt okozott a szerződés megszüntetéséig ,2021. június 8-ig. A férfi magatartásával megtévesztette a szolgáltató képviseletében eljáró ügyintézőt, megkárosította céget, illetve visszaélt a testvére élettársának személyes adataival is.

A történtekre tekintettel az ügyben vádlottá lett férfit csalás és a személyes adattal visszaélés vétsége miatt a bíróság 2 év próbára bocsátotta.

A büntetővégzés jogerős. AG