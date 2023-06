Másodfokon enyhítették annak a férfinak a büntetését, aki a csatári presszóban megütött egy ittas, kötekedő férfit, ő pedig ettől hanyatt esett, fejét beverte, és hat nappal később meghalt.

A tragédiába torkollott konfliktus 2021. december 17-én este a Kossuth utcai presszóban bontakozott ki. A későbbi áldozat sört fogyasztott, beszéde, mozgása rendezett volt, azonban ennek ellenére hangosan, a helyiségben lévőket zavaró, zaklató módon beszélt, viselkedett, a vendégeket ölelgette is. Az egyik férfit ez zavarta, ezért elküldte az asztaluktól, de ekkor kisebb dulakodásba keveredtek egymással. Ez után az ittas vendég eltávolodott az asztaltól, a presszó pinceajtajának közelében a lépcsősor tetejénél állt meg, és továbbra is hangosan, másokat zavaróan beszélt. Ekkor a közelben lévő asztaltól felállt egy 41 éves csatári férfi, határozott léptekkel az ittas emberhez ment, és felszólította, maradjon nyugton, menjen haza. Eközben kezével fején megütötte az ittas férfit, aki ettől a lépcső tetejéről az alsó szintre esett hanyatt, feje védekezés nélkül a padlóhoz csapódott. Az orrából, füléből elkezdett folyni a vér, rövid időn belül eszméletét vesztette. A kiérkező mentők a Zala Megyei Szent Rafael Kórházba, majd onnan a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba szállították, ahol az elvégzett műtéti beavatkozások ellenére 2021. december 23-án életét vesztette. A szerencsétlenül járt férfi az elszenvedett bántalmazás miatti eséstől a koponyatörést és más sérüléseket szenvedett el, halálának közvetlen oka az ezen sérülések miatt kialakult agyduzzanatos agyi beékelődés volt.

Az első fokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszéken a csatári férfit halált okozó testi sértés bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélték. Ez ellen a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést. A másodfokon eljárós Pécsi Ítélőtábla a büntetést – a sértetti közrehatást nyomatékos enyhítő körülményként értékelve – 2 évre enyhítette és végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette.