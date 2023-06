Ha ingatlanban darázsfészket, méhrajokat találunk, ne próbáljuk eltávolítani a darazsakat, hanem mindig kérjük szakember segítségét, erre hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A napokban óvodából kérték a tűzoltók segítségét, mert az udvarán megtelepedő méhek veszélyeztetik a gyermekek és a dolgozók testi épségét. A zalai tűzoltók a kiérkező méhésznek segítettek eltávolítani a rajt. Az ilyen helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, és az ezt vállaló méhészek tudják szakszerűen megoldani. A darazsakkal és méhekkel összefüggő beavatkozások nem tartoznak a katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek alapfeladatai közé, ezért a katasztrófavédelem csak abban az esetben végzi el ezeket a feladatokat, ha a rovarok közvetlen életveszélyt, sérülésveszélyt jelentenek. Ilyen eset például, amikor forgalmas közterületen, óvodában, iskolában telepedtek meg az állatok. Méhrajokkal, darazsakkal kapcsolatos intézkedés során a tűzoltók a veszélyeztetett helyről a személyek kimenekítését végzik el. Rovart nem irtanak! Éppen ezért a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét: amennyiben ingatlanjaikban darázsfészket vagy méhrajokat találnak, minden esetben forduljanak szakemberhez, és ne maguk próbálják eltávolítani a darazsakat. A házilagos, általában füstölős módszert viszont tűzveszélyessége miatt semmiképp sem ajánljuk, mivel jelentős veszélyforrás. Az elmúlt években többször is előfordult Zalában, hogy házilag készített füstölővel igyekeztek az ingatlantulajdonosok darazsakat irtani, ám ebből tűz keletkezett. A tűz okozta károk mellett még az egészségüket is kockára teszik azok, akik ilyen beavatkozásba saját módszereikkel fognak bele. A rovarok csípése fájdalmat, érzékenység esetén komolyabb szövődményeket is okozhat, ezért fontos, hogy azt kizárólag szakember végezze! Tavaly erdő közepén álló fa illemhely égett le, mert füstöléssel igyekeztek kiirtani a darazsakat. Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a magánszemélyek számára ezt a feladatot szakértők végzik, akiknek elérhetősége az interneten pár kattintás alatt megtalálható. A darázsirtás és méhrajbefogás tehát nem a katasztrófavédelem feladata! Az ilyen helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, valamint az erre vállalkozó méhészek tudják szakszerűen megoldani. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján feltüntette azokat a személyeket, akik ilyen helyzetben segíteni tudnak!