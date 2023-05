A nemrég vádemelésig jutott történet részleteiről dr. Jánky Judit, a főügyészség helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint a most 47 éves zalaszentmihályi nő élettársi kapcsolatot tartott fenn egy helybeli férfival, és annak családi házában laktak. A párkapcsolat megszakadását követően a nő továbbra is férfi házában élhetett, volt párja engedélye alapján. A nő 2020-ban nehéz anyagi helyzetbe került, ezért elkezdte a házban fellelhető és volt párja tulajdonát képező különböző ingóságokat értékesíteni, de voltak olyan holmik is, amiket kidobott, vagy megsemmisített. Az asszony két év alatt közel félszáz, mintegy 500 ezer forint értékű ingóságtól, köztük műszaki cikkektől, vadak trófeáitól, lakberendezési tárgyaktól szabadult meg ily módon.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség lopás és zsarolás bűntette miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő nővel szemben, és börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Forrás: Ügyészség