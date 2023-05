A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdánként egy cikksorozatban igyekszik hasznos tanácsokkal ellátni a lakosságot, elsősorban a társasházban élőket. Kiemelt célunk, hogy figyelemfelhívásunkkal segítsük elkerülni a zalaegerszegi Holub József utcai tűzhöz hasonló eseteket. Első részünkben a tűzvédelmi házirendről, a az épületek közműveiről és a füstelvezető rendszerekről lesz szó.

A háromnál több építményszinttel rendelkező, és tíznél több lakóegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnöke Tűzvédelmi Házirendet kell, hogy kiadjon. Ha nincs ilyen képviselő, akkor az épület vagy épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni ezt a házirendet, ami tartalmazza a vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat (a tűzjelzés, a tűzveszélyes tevékenység, a tárolás – a lakásokra, pincehelyiségekre, közös tárolókra vonatkozóan -, a nyílt láng használata, a dohányzás, a tüzelő- és fűtőberendezések, az elektromos berendezések, a tűzoltási felvonulási terület és a menekülés szabályai). Ezeket meg kell ismertetni az ott élőkkel, és a benne foglalt szabályokat be kell tartani.

Közművek jelölése, hozzáférhetősége

A közművek jelölése nagy segítség egy esetlegesen oltani igyekvő tűzoltó egységnek. A jelöléseknek minden esetben jól látható helyen kell lenniük, melyek a nyitó- és zárószerkezetét is jelölik. A közművek helyét és irányát is jelezni kell a földfelszínen vagy az épületen, azért, hogy az érkező tűzoltó minél előbb le tudja választani az épületet a közüzemi hálózatról.

A jelölés azonban még nem minden. A közműelzáró helyzetét is rögzíteni kell, ugyanis ha nincs jelölve megfelelően a pontos helye, hogy hol is lehet elzárni ezeket, akkor értékes másodperceket veszítenek a menteni igyekvő tűzoltók, ami akár emberi életbe is kerülhet! Főleg akkor, ha ezek ugyan jelölve vannak, ám akadálytalan hozzáférésük – például bútorokkal, különböző tárgyakkal takarják el azt, vagy vasráccsal zárják le az adott folyosószakaszt.

A múltban nem egyszer fordult már elő, például nagykanizsai és keszthelyi társasházakat érintő tüzeknél, hogy a közműelzáró csapokhoz történő bejutás hosszabb időt vett igénybe, hiszen biciklik, bútorok és nem használt fotelok állták a lánglovagok útját.

A társasház alapító okiratában meg kell határozni, hogy ki a felelős a közművek karbantartásáért, ellenőrzéséért és javításáért, amit az elkészített szabályzat megfelelően rögzít. A felelősnek gondoskodnia kell arról, hogy a közművek rendeltetésszerűen működjenek, ne okozzanak tüzet, robbanást vagy egyéb kárt.

Füstelvezető rendszer

A lépcsőházi füstelvezető rendszer célja, hogy elvezesse a füstöt és a keletkezett hőt az épületből, és biztosítsa a menekülési útvonalak láthatóságát és a légzési lehetőségét, illetve védi az épületszerkezetet. A füstelvezető rendszernek megfelelő méretűnek, számúnak és elhelyezkedésűnek kell lennie, valamint rendszeresen karbantartani és ellenőrizni is szükséges.

A rendszer indítása lehet kézi-, valamint gépi. A régebbi épületek lépcsőházában, számos esetben a kézi indítású lett kialakítva – így például a zalaegerszegi tízemeletesek döntő többségében. Utóbbiakkal rendszeres probléma, hogy amikor lefestik őket a festék a mozgó részekre rászárad, a működtető kar beszorul, a lamellák nem fordulnak jól. Előfordul az is, hogy ezeket letakarják, így még ha üzemel is, hiába próbálják meg a tűzoltók egy esetleges oltás közben kinyitni, egyszerűen nem távozik a füst, vagy a levegő, vagy nem jön be a friss levegő.

Ezek karbantartása és üzemszerű működésüknek rendszeres próbája ne maradjon el, hiszen ezzel sokat teszünk a biztonságunk érdekében.