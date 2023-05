A tavaly május 7-én történtekről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint azon a napon a 37 évesférfi családi születésnapon vett részt falujában, Türjén. Az idő múltával lerészegedő, majd egyre agresszívabbá váló férfit viselkedése miatt kitessékelték a házból. Az elküldött vendég ezt nem akarta tudomásul venni, ezért egyik nő rokonát arcon ütötte, majd elhagyta a házat, de rövidesen díszkarddal a kezében tért vissza, és a karddal az utcán beszélgető nő rokonára támadt megint, majd az ő védelmére kelő férfi rokonára is rátámadt. A 37 éves férfi a karddal több alkalommal is megütötte férfi rokona karját és hátát is, majd dulakodni kezdett vele. Az összecsapának, a férfi kitartó támadásnak csak a szomszédok által kihívott rendőrök kiérkezése vetett véget. A bántalmazott rokon férfi könnyű sérüléseket szenvedett.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a 37 éves türjei férfivel szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és testi sértés vétsége miatt emelt vádat, és közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.